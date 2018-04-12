Теннисист Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов

Киевлянин возмутился назначенным пенальти по воротам "Ювентуса" в дополнительное время встречи, который решил судьбу путевки в полуфинал (1:3)

"После вчерашнего поединка Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус" я бойкотирую остаток этого турнира. Большой матч был превращен в цирк всего лишь одним человечком", - написал Стаховский.

Напомним, что в конце встречи "Реал" - "Ювентус" из-за эмоций по поводу назначения пенальти первую красную карточку в карьере в рамках ЛЧ получил вратарь Буффон.

Как сообщал УНН, Стаховский выразил свою позицию относительно перепевки гимна "Динамо" футболистом "Шахтера" Срны.