Тенісист Стаховський оголосив бойкот футбольній Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Друга ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський оголосив про бойкот футбольної Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на Twitter спортсмена.
Киянин обурився призначеним пенальті по воротам "Ювентуса" в додатковий час зустрічі, який вирішив долю путівку до півфіналу (1:3)
"Після вчорашнього поєдинку Ліги чемпіонів "Реал" – "Ювентус" я бойкотую залишок цього турніру. Великий матч був перетворений в цирк всього лише одним чоловічком", - написав Стаховський.
Нагадаємо, що наприкінці зустрічі "Реал" – "Ювентус" через емоції з приводу призначення пенальті першу червону картку в кар'єрі в рамках ЛЧ отримав воротар Буффон.
Як повідомляв УНН, Стаховський виразив свою позицію щодо переспівування гімну "Динамо" футболістом "Шахтаря" Срни.