Теннисист С.Стаховский одержал две победы на турнире в Италии

В матче первого круга киевлянин, который является лидером посева, переиграл представителя Чехии Зденека Колара - 6:1, 7:6 (5). Во втором раунде украинец также с помощью двух сетов обыграл итальянского теннисиста Андреа Арнабольди - 6:2, 6:4.

Отмечается, что поединок длился 1 час 15 минут. На счету С.Стаховского 9 эйсов и 2 двойные ошибки.

Напомним, на челленджере в Братиславе (Словакия) С.Стаховский остановился на полуфинальной стадии соревнований.