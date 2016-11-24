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Теннисист С.Стаховский одержал две победы на турнире в Италии

Киев • УНН

 • 8119 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Третья ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский стал четвертьфиналистом челленджера с призовым фондом 42,5 тыс. евро, что проходит в Андрии (Италия), сообщает УНН со ссылкой на сайт atpworldtour.

Теннисист С.Стаховский одержал две победы на турнире в Италии

В матче первого круга киевлянин, который является лидером посева, переиграл представителя Чехии Зденека Колара - 6:1, 7:6 (5). Во втором раунде украинец также с помощью двух сетов обыграл итальянского теннисиста Андреа Арнабольди - 6:2, 6:4.

Отмечается, что поединок длился 1 час 15 минут. На счету С.Стаховского 9 эйсов и 2 двойные ошибки.

Напомним, на челленджере в Братиславе (Словакия) С.Стаховский остановился на полуфинальной стадии соревнований.

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