Тенісист С.Стаховський здобув дві перемоги на турнірі в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Третя ракетка чоловічого тенісу України Сергій Стаховський став чвертьфіналістом челленджера з призовим фондом 42,5 тис. євро, що проходить в Андрії (Італія), повідомляє УНН з посиланням на сайт atpworldtour.
У матчі першого кола киянин, який є лідером посіву, переграв представника Чехії Зденека Колара – 6:1, 7:6 (5). У другому раунді українець також за допомогою двох сетів обіграв італійського тенісиста Андреа Арнабольді – 6:2, 6:4.
Зазначається, що поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. На рахунку С.Стаховського 9 ейсів і 2 подвійні помилки.
Нагадаємо, на челленджері у Братиславі (Словаччина) С.Стаховський зупинився на півфінальній стадії змагань.