Тенісист С.Стаховський здобув дві перемоги на турнірі в Італії

У матчі першого кола киянин, який є лідером посіву, переграв представника Чехії Зденека Колара – 6:1, 7:6 (5). У другому раунді українець також за допомогою двох сетів обіграв італійського тенісиста Андреа Арнабольді – 6:2, 6:4.

Зазначається, що поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин. На рахунку С.Стаховського 9 ейсів і 2 подвійні помилки.

Нагадаємо, на челленджері у Братиславі (Словаччина) С.Стаховський зупинився на півфінальній стадії змагань.