Теннисист А.Долгополов не сумел преодолеть квалификацию турнира в Мадриде

Наш соотечественник имел 11 номер посева, но в противостоянии с словаком Лукашом Лацко уступил в трехсетовом поединке, который продолжался 1:00 и 37 минут — 4: 6, 6: 3, 5: 7.

Таким образом в основной сетке мужского турнира в Мадриде в этом году не выступит ни один представитель из Украины.

Добавим, что А.Долгополов провел первый поединок в туре с конца марта, когда не смог доиграть встречу на старте Мастерса в Майами.