Тенісист О.Долгополов не зумів подолати кваліфікацію турніру в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша ракетка чоловічого тенісу Олександр Долгополов зазнав поразки у першому раунді відбіркового турніру до основної сітки престижних змагань категорії ATP World Tour Masters 1000 в Мадриді, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Наш співвітчизник мав 11 номер посіву, але у протистоянні із словаком Лукашом Лацко поступився в трьохсетовому поєдинку, який тривав 1 годину і 37 хвилин — 4:6, 6:3, 5:7.
Таким чином в основній сітці чоловічого турніру в Мадриді цього річ не виступить жоден представник з України.
Додамо, що О.Долгополов провів перший поєдинок в турі з кінця березня, коли не зміг дограти зустріч на старті Мастерса в Маямі.