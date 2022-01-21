Теннис: украинский тандем праздновал победу на старте Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Представительницы украинского тенниса Марта Костюк и Даяна Ястремская провели встречу первого круга основной сетки парного разряда Открытого чемпионата Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Наши спортсменки в трех партиях нанесли фиаско американскому дуэту Кори Гауфф/Кэти Макнэлли, у которых был восьмой номер посева - 5:7, 6:4, 7:5.
Во втором раунде украинский дуэт сыграет против пары Жасмин Паолини (Италия)/Хизер Уотсон (Великобритания).
Стоит отметить, что украинки совершили три эйса против 6-ти у американок и допустили сразу восьми двойных ошибок.
Дополнение
Костюк и Ястремская впервые сыграют во втором раунде "Australian Open" в парном разряде. Личный рекорд Костюк в парной сетке на турнирах Большого Шлема - четвертьфинал на "Ролан Гаррос-2020", Ястремская раньше играла в третьем круге на "US Open-2021".