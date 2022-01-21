Теніс: український тандем святкував перемогу на старті Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Представниці українського тенісу Марта Костюк та Даяна Ястремська провели зустріч першого кола основної сітки парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Наші спортсменки в трьох партіях завдали фіаско американському дуету Корі Гауфф/Кеті Макнеллі, які мали восьмий номер посіву – 5:7, 6:4, 7:5.
У другому раунді український дует зіграє проти пари Жасмін Паоліні (Італія)/Хізер Вотсон (Велика Британія).
Варто зазначити, що українки здійснили три ейси проти 6-ти в американок та припустилися одразу восьми подвійних помилок.
Доповнення
Костюк та Ястремська вперше зіграють у другому раунді "Australian Open" у парному розряді. Особистий рекорд Костюк у парній сітці на турнірах Великого Шолома – чвертьфінал на "Ролан Гаррос-2020", Ястремська раніше грала у третьому колі на US Open-2021.