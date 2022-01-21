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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Теніс: український тандем святкував перемогу на старті Australian Open

Теніс: український тандем святкував перемогу на старті Australian Open

Київ • УНН

 • 15912 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Представниці українського тенісу Марта Костюк та Даяна Ястремська провели зустріч першого кола основної сітки парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Наші спортсменки в трьох партіях завдали фіаско американському дуету Корі Гауфф/Кеті Макнеллі, які мали восьмий номер посіву – 5:7, 6:4, 7:5.

У другому раунді український дует зіграє проти пари Жасмін Паоліні (Італія)/Хізер Вотсон (Велика Британія).

Варто зазначити, що українки здійснили три ейси проти 6-ти в американок та припустилися одразу восьми подвійних помилок.

Доповнення

Костюк та Ястремська вперше зіграють у другому раунді "Australian Open" у парному розряді. Особистий рекорд Костюк у парній сітці на турнірах Великого Шолома – чвертьфінал на "Ролан Гаррос-2020", Ястремська раніше грала у третьому колі на US Open-2021.

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