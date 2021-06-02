Теннис: Свитолина праздновала победу на старте "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Лидер женского тенниса Украины Элина Свитолина пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Свитолина на старте “Ролан Гаррос” обыграла обладательницу “вайлд кард” 17-летнюю француженку Осеан Бабель — 6: 2, 7: 5.
Отметим, что во втором сете француженка сенсационно повела в счете — 5: 2. Однако вовремя заставила себя вернуться в игру.
Во втором круге Свитолина сыграет против Энн Ли с США (75 в WTA), которая ранее деклассировала Маргариту Гаспарян (100 WTA), отдав россиянке всего один гейм.
Что предшествовало этому
Ранее во второй круг основной сетки в одиночном разряде вышли Ангелина Калинина и Марта Костюк.