Теніс: Костюк обіграла екс-чемпіонку “Ролан Гаррос”

Деталі

Костюк на старті “Ролан Гарроса” обіграла екс-чемпіонку цього турніру (в 2016 році) іспанку Гарбіньє Мугурусу — 6:1, 6:4.

Матч проти 12-ї сіяної тривав одну годину та 20 хвилин. У кожному із сетів наша землячка виграла по два гейми на чужій подачі.

Для Костюк вперше у кар’єрі перемогла 13-ту ракетку світу (раніше не вигравала у суперниць з таким високим рейтингом). Також Костюк вперше обіграла суперницю з топ-20 рейтингу. Натомість Мугуруса за всю кар’єру жодного разу не програвала в першому колі “Ролан Гаррос”.

Далі українка зіграє проти переможниці матчу Сара Соррібес-Тормо — Чжен Сайсай.

Доповнення

Юна киянка вперше в кар’єрі отримала право виступити на “Ролан Гаррос” одразу із основної сітки турніру.