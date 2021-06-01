Теніс: Костюк обіграла екс-чемпіонку “Ролан Гаррос”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Киянка Марта Костюк з перемоги розпочала виступи в основній сітці турніру “Великого шолому” — “Ролан Гаррос”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
Костюк на старті “Ролан Гарроса” обіграла екс-чемпіонку цього турніру (в 2016 році) іспанку Гарбіньє Мугурусу — 6:1, 6:4.
Матч проти 12-ї сіяної тривав одну годину та 20 хвилин. У кожному із сетів наша землячка виграла по два гейми на чужій подачі.
Для Костюк вперше у кар’єрі перемогла 13-ту ракетку світу (раніше не вигравала у суперниць з таким високим рейтингом). Також Костюк вперше обіграла суперницю з топ-20 рейтингу. Натомість Мугуруса за всю кар’єру жодного разу не програвала в першому колі “Ролан Гаррос”.
Далі українка зіграє проти переможниці матчу Сара Соррібес-Тормо — Чжен Сайсай.
Доповнення
Юна киянка вперше в кар’єрі отримала право виступити на “Ролан Гаррос” одразу із основної сітки турніру.