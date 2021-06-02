Теніс: Світоліна святкувала перемогу на старті “Ролан Гаррос”

Деталі

Світоліна на старті “Ролан Гаррос” обіграла володарку “вайлд кард” 17-річну француженку Осеан Бабель — 6:2, 7:5.

Відзначимо, що у другому сеті француженка сенсаційно повела у рахунку — 5:2. Проте вчасно змусила себе повернутися у гру.

У другому колі Світоліна зіграє проти Енн Лі з США (75 у WTA), яка раніше декласувала Маргариту Гаспарян (100 WTA), віддавши росіянці всього один гейм.

Що передувало цьому

Раніше до другого кола основної сітки в одиночному розряді вийшли Ангеліна Калініна і Марта Костюк.