Теннис: Стаховский выиграл стартовый поединок на соревнованиях в Праге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл в первом круге квалификации челленджера, который происходит на грунтовых кортах в Праге, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Киевлянин победил обладателя “вайлд кард”, чеха Петра Войтеха со счетом — 6:3, 6:7, 7:5.
Соперники провели на корте более двух часов. Во второй партии украинцу не удалось подать на матч при счете 5:4.
За место в основной сетке Стаховский поспорит с четвертым сеяным в квалификации Денисом Истоминым (ATP 205) из Узбекистана. Счет личных встреч 5:5.
Дополнение
С основной сетки соревнований стартует первый номер мужского тенниса Украины Илья Марченко.