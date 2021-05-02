Теніс: Стаховський виграв стартовий поєдинок на змаганнях у Празі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський виграв у першому колі кваліфікації челленджера, який відбувається на ґрунтових кортах у Празі, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
Киянин переміг володаря “вайлд кард”, чеха Петра Войтеха з рахунком — 6:3, 6:7, 7:5.
Суперники провели на корті більше двох годин. У другій партії українцеві не вдалося подати на матч за рахунку 5:4.
За місце в основній сітці Стаховський посперечається з четвертим сіяним в кваліфікації Денисом Істоміним (ATP 205) з Узбекистану. Рахунок особистих зустрічей 5:5.
Доповнення
З основної сітки змагань стартуватиме перший номер чоловічого тенісу України Ілля Марченко.