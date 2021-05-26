Теннис: еще одна украинка прошла стартовый раунд квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Уроженка Киева - теннисистка Леся Цуренко преодолела барьер первого круга квалификации "Ролан Гарроса", информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Цуренко в упорной борьбе взяла верх над американкой Даниэль Ляо (218 в мировом рейтинге WTA) - 6:1, 4:6, 7:6 (0).
В решающем сете Леся вела - 5:2, однако соперница смогла перевести партию на тай-брейк. Но там Цуренко уже не ошиблась.
Стоит отметить, что Цуренко во втором круге отбора противостоять 153-й ракетке мира Магдалене Фреш с "Польши".
Что предшествовало этому
Первый круг отбора также преодолел Илья Марченко.