Теннис: еще одна украинка прошла стартовый раунд квалификации "Ролан Гаррос"

Детали

Цуренко в упорной борьбе взяла верх над американкой Даниэль Ляо (218 в мировом рейтинге WTA) - 6:1, 4:6, 7:6 (0).

В решающем сете Леся вела - 5:2, однако соперница смогла перевести партию на тай-брейк. Но там Цуренко уже не ошиблась.

Стоит отметить, что Цуренко во втором круге отбора противостоять 153-й ракетке мира Магдалене Фреш с "Польши".

Что предшествовало этому

Первый круг отбора также преодолел Илья Марченко.