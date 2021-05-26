Теніс: ще одна українка пройшла стартовий раунд кваліфікації "Ролан Гаррос"

Деталі

Цуренко у запеклій боротьбі взяла гору над американкою Даніель Ляо (218 у світовому рейтингу WTA) - 6:1, 4:6, 7:6 (0).

У вирішальному сеті Леся вела - 5:2, однак суперниця спромоглася перевести партію на тай-брейк. Але там Цуренко вже не схибила.

Варто відзначити, що Цуренко у другому колі відбору протистоятиме 153-й ракетці світу Магдалені Фреш із "Польщі".

Що передувало цьому

Перше коло відбору також подолав Ілля Марченко.