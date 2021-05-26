Теніс: ще одна українка пройшла стартовий раунд кваліфікації "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Уродженка Києва – тенісистка Леся Цуренко подолала бар'єр першого кола кваліфікації на "Ролан Гарросі", інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Цуренко у запеклій боротьбі взяла гору над американкою Даніель Ляо (218 у світовому рейтингу WTA) - 6:1, 4:6, 7:6 (0).
У вирішальному сеті Леся вела - 5:2, однак суперниця спромоглася перевести партію на тай-брейк. Але там Цуренко вже не схибила.
Варто відзначити, що Цуренко у другому колі відбору протистоятиме 153-й ракетці світу Магдалені Фреш із "Польщі".
Що передувало цьому
Перше коло відбору також подолав Ілля Марченко.