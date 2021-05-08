Теннис: Костюк победила на старте соревнований в Риме
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк успешно стартовала в квалификации самого престижного турнира WTA -1000 "Internazionali BNL d'Italia", который продлится в Риме, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче первого круга 18-летняя киевлянка, посеянная под 13 номером, уверенно обыграла хозяйку "вайлд кард" Нури Бранкаччи - 6: 4, 6: 0.
За место в основной сетке Костюк поспорит с представительницей Японии Нао Хибин. Киевлянка уступила японке прошлого сезона на старте "Ролан Гаррос".
Что предшествовало этому
Теннисист Стаховский завоевал титул на соревнованиях в Праге.