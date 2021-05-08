Теніс: Костюк перемогла на старті змагань у Римі

КИЇВ. 9 травня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала в кваліфікації найпрестижнішого турніру WTA −1000 “Internazionali BNL d’Italia”, що триватиме у Римі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.