Теніс: Костюк перемогла на старті змагань у Римі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала в кваліфікації найпрестижнішого турніру WTA −1000 “Internazionali BNL d’Italia”, що триватиме у Римі, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі першого кола 18-річна киянка, посіяна під 13 номером, впевнено обіграла власницю “вайлд кард” Нурію Бранкаччі — 6:4, 6:0.
За місце в основній сітці Костюк посперечається з представницею Японії Нао Хібіно. Киянка поступилася японці минулого сезону на старті “Ролан Гаррос”.
Що передувало цьому
Тенісист Стаховський виборов титул на змаганнях у Празі.