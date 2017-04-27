Тендер на 4G позволит привлечь в госбюджет 6,5 млрд грн - Д.Шимкив
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тендер на внедрение 4G в Украине, который должен состояться в этом году, позволит привлечь в государственный бюджет 6,5 млрд грн. Об этом во время встречи с членами кабинетов ключевых Комиссаров ЕС заявил заместитель Главы Администрации Президента Украины, секретарь Национального Совета Реформ Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.
"Крайне важно уже в этом году провести тендер на 4G, что позволит привлечь в государственный бюджет 6,5 млрд грн", - заявил Д.Шимкив.
Кроме того, он сообщил иностранным коллегам, что среди ключевых приоритетов, которые определило правительство Украины на следующий период: земельная реформа, реформа системы здравоохранения, социальной сферы, приватизация, реформа государственного управления.
Как сообщал УНН, Huawei откроет в Киеве центр для создания 4G и 5G сетей.