Тендер на 4G дозволить залучити у держбюджет 6,5 млрд грн – Д.Шимків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Тендер на впровадження 4G в Україні, який має відбутися цього року, дозволить залучити до державного бюджету 6,5 млрд грн. Про це під час зустрічі із членами кабінетів ключових Комісарів ЄС заявив Заступник Глави Адміністрації Президента України, Секретар Національної Ради Реформ Дмитро Шимків, повідомляє прес-служба Президента, передає УНН.
"Вкрай важливо вже цього року провести тендер на 4G, що дозволить залучити до державного бюджету 6,5 млрд грн",- заявив Д.Шимків.
Крім того, він повідомив іноземним колегам, що серед ключових пріоритетів, які визначив уряд України на наступний період: земельна реформа, реформа системи охорони здоров’я, соціальної сфери, приватизація, реформа державного управління.
Як повідомляв УНН, Huawei відкриє у Києві центр для створення 4G та 5G мереж.