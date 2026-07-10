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Темпы продвижения российских войск сократились вдвое - Сырский

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Темпы продвижения российских войск в первом полугодии сократились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления уменьшилось до шести-семи. Соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям противника составляет примерно 40 на 60.

Темпы продвижения российских войск сократились вдвое - Сырский

Темпы продвижения российских войск в первом полугодии сократились более чем вдвое, а количество активных направлений наступления уменьшилось до шести-семи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главкома ВСУ Александра Сырского.

Детали

По его словам, сейчас соотношение наших штурмовых действий к действиям противника составляет примерно 40 на 60.

Украинские войска продолжают оборонительную операцию, сочетая ее со стабилизационными мерами, а на отдельных направлениях ведут активные действия и удерживают оперативную инициативу. В то же время среднемесячные потери противника убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих

 — сообщил Сырский.

Он добавил, что по темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сейчас сохраняется устойчивая тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где врагу удается продвигаться, говорится в сообщении.

В то же время до перелома в войне еще далеко, и недооценивать российских оккупантов нельзя.

Враг не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить буферную зону в северных регионах Украины

— отметил Сырский.

путин, вероятно, будет эскалировать войну в Украине, несмотря на мирные усилия Трампа - Reuters09.07.26, 14:30 • 7138 просмотров

Евгений Устименко

Война в Украине