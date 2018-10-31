Температура воздуха в Киеве побила рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустилась на столбике ниже +12,2 °С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже +12,2 ° С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года. Учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет", - говорится в сообщении.
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16 октября температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.
Как сообщал УНН, сентябрь в столице, несмотря на контрастную температуру воздуха, занял пятую-шестую строчку в рейтинге самых теплых за 137 лет наблюдения.
Напомним, метеорологическая осень в столице в этом году началась 23 сентября.