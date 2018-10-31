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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118882 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157834 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149313 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138865 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Температура воздуха в Киеве побила рекорд

Температура воздуха в Киеве побила рекорд

Киев  •  УНН

 • 9279 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустилась на столбике ниже +12,2 °С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже +12,2 ° С, то есть повторила прошлое рекордное значение для этого периода 2013 года. Учитывая высокий температурный фон, нынешний октябрь оказался одним из самых теплых за 137 лет", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лето в Киеве стало одним из самых теплых в истории наблюдений

16 октября температура в Киеве побила исторический рекорд 1916 года.

Как сообщал УНН, сентябрь в столице, несмотря на контрастную температуру воздуха, занял пятую-шестую строчку в рейтинге самых теплых за 137 лет наблюдения.

Напомним, метеорологическая осень в столице в этом году началась 23 сентября.

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