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Температура повітря в Києві побила рекорд

Температура повітря в Києві побила рекорд

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустилась на стовпчику нижче +12,2 °С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустила стовпчик нижче +12,2 °С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року. Зважаючи на високий температурний фон, цьогорічний жовтень виявивсь одним з найтепліших за 137 років", - сказано у повідомлені.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Літо в Києві стало одним з найтепліших за історію спостережень

16 жовтня температура в Києві побила історичний рекорд 1916 року.

Як повідомляв УНН, вересень у столиці, попри контрастну температуру повітря, посів п'яту-шосту сходинку в рейтингу найтепліших за 137 років спостереження. 

Нагадаємо, метеорологічна осінь в столиці цього року розпочалась 23 вересня. 

Українські Національні Новини

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