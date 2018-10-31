Температура повітря в Києві побила рекорд

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського температура ночі 30 жовтня у Києві, вдруге за 137 років, не опустилась на стовпчику нижче +12,2 °С, тобто повторила минуле рекордне значення для цієї доби 2013 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.