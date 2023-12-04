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Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 12:49  •  17763 просмотра

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Верховная Рада Украины рассматривает новые законопроекты о мобилизации, которые предусматривают предоставление возможности закончить второе высшее образование.

Народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк в эфире телемарафона рассказал о возможных изменениях по мобилизации в Украине, пишет УНН.

Детали

Продолжает работу рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп. Они работают над совершенствованием законодательства в сфере военной деятельности. И в ближайшие дни мы будем рассматривать ряд законопроектов, в том числе наработанные этой рабочей группой

 - сказал Цимбалюк.

По его словам, народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации или демобилизации, а также других вопросов сектора обороны советуются с высшим военным руководством.

Цимбалюк отметил, что в рабочую группу, которая работает над законопроектами входят представители ВСУ и всех сил обороны.

В ближайшее время предлагается:

  • установить отпуска сроком 90 дней с оплатой полностью денежного обеспечения для лиц, вернувшихся из плена;
  • установить право на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;
  • установить право на увольнение с военной службы лиц с инвалидностью первой или второй группы;
  • установить право на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, которые досрочно расторгли контракт.

"Также мы планируем этим законопроектом нормировать право на отсрочку преподавателям высшего профессионального образования, а также законопроектом нормируется право на отсрочку для лиц, получающих высшее образование", - добавил Цимбалюк.

Однако, он отметил, что в отношении студентов сейчас идет дискуссия по недопущению нарушения прав человека на получение образования.

Но что решено - когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить это обучение, это однозначно уже решено

 - добавил нардеп.

В то же время, юридическое управление Верховной Рады готовит предложения в отношении тех лиц, которые в будущем захотят получать второе, третье высшее или профессиональную подготовку, а именно каким образом может быть ограничено это право.

Также по будущему законопроекту планируется дать право на демобилизацию срочников. По его словам, срочники уже отслужили установленные законом срок.

Кроме того, обсуждается вопрос, как минимизировать количество тех, кто ухаживает за лицами с первой и второй группами инвалидности.

"Сейчас законодательством неограничено такое количество. Мы планируем ограничить. Одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом инвалидом, если нет других нет других членов семьи, которые могут за ним ухаживать", - сказал Цимбалюк, добавив, что речь идет не о пенсионерах, а о членах семьи трудоспособного возраста.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине понимают, что в вопросе мобилизации нужны изменения и добавил, что ждет комплексных решений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Тим, хто вже здобуває другу вищу освіту, дадуть можливість її завершити: в Раді розповіли деталі про можливі зміни щодо мобілізації
Those who are already receiving a second higher education will be given the opportunity to complete it: the Rada provided details on possible changes to mobilization
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Тем, кто уже получает второе высшее образование, дадут возможность его завершить: в Раде рассказали детали о возможных изменениях по мобилизации

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