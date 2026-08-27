Телескоп James Webb обнаружил похожую на Землю планету с возможными следами атмосферы в 26 световых годах
Киев • УНН
James Webb зафиксировал сигнал водяного пара на GJ 486 b. Последующие данные указали на почти обнажённую поверхность и возможные звёздные пятна.
Космический телескоп James Webb зафиксировал сигнал, похожий на водяной пар, во время прохождения каменистой экзопланеты GJ 486 b перед звездой, однако последующие наблюдения показали, что планета, вероятно, почти не имеет атмосферы. Об этом сообщает SpaceDaily, пишет УНН.
Подробности
GJ 486 b расположена примерно в 26 световых годах от Земли в созвездии Девы. Ее радиус примерно в 1,3 раза больше земного, масса близка к трем массам Земли, а оборот вокруг красного карлика длится 1,47 дня.
Во время первых наблюдений инструмент NIRSpec зафиксировал в спектре сигнал, соответствовавший поглощению водяного пара. Это могло свидетельствовать об атмосфере, богатой водой, однако аналогичный сигнал могли создать более холодные участки поверхности самой звезды.
Последующие наблюдения
Два наблюдения с помощью MIRI измерили тепловое излучение планеты, когда она проходила за своей звездой. Полученные результаты не согласуются с моделью плотной атмосферы и больше соответствуют почти обнаженной каменистой поверхности.
GJ 486 b находится всего в нескольких миллионах километров от своей звезды и получает примерно в 40 раз больше излучения, чем Земля от Солнца. Ее равновесная температура составляет около 700 кельвинов, а дневная сторона еще горячее.
Исследователи не исключают наличия тонкой атмосферы, но на данный момент объяснение через холодные звездные пятна лучше соответствует данным. Наблюдения GJ 486 b также показывают сложность поиска атмосфер на каменистых планетах вокруг красных карликов.
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