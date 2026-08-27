Телескоп James Webb знайшов схожу на Землю планету з можливими слідами атмосфери за 26 світлових років

Космічний телескоп James Webb зафіксував сигнал, схожий на водяну пару, під час проходження кам'янистої екзопланети GJ 486 b перед зіркою, однак подальші спостереження показали, що планета, ймовірно, майже не має атмосфери. Про це повідомляє SpaceDaily, пише УНН.

Деталі

GJ 486 b розташована приблизно за 26 світлових років від Землі у сузір'ї Діви. Її радіус приблизно у 1,3 раза більший за земний, маса близька до трьох мас Землі, а оберт навколо червоного карлика триває 1,47 дня.

Під час перших спостережень інструмент NIRSpec зафіксував у спектрі сигнал, який відповідав поглинанню водяної пари. Це могло свідчити про атмосферу, багату на воду, однак аналогічний сигнал могли створити холодніші ділянки поверхні самої зірки.

Подальші спостереження

Два спостереження за допомогою MIRI виміряли теплове випромінювання планети, коли вона проходила за своєю зіркою. Отримані результати не узгоджуються з моделлю щільної атмосфери та більше відповідають майже оголеній кам'янистій поверхні.

GJ 486 b перебуває лише за кілька мільйонів кілометрів від своєї зірки та отримує приблизно у 40 разів більше випромінювання, ніж Земля від Сонця. Її рівноважна температура становить близько 700 кельвінів, а денна сторона є ще гарячішою.

Дослідники не виключають наявності тонкої атмосфери, але наразі пояснення через холодні зоряні плями краще відповідає даним. Спостереження GJ 486 b також показують складність пошуку атмосфер на кам'янистих планетах навколо червоних карликів.

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