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15 марта, 19:03 • 107349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144917 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124529 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117976 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105431 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101781 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94324 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124923 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения

Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения

Киев • УНН

 • 23161 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Телескоп “Джеймс Уэбб” прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, почти на расстоянии миллиона миль от Земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Телескоп “Джеймс Уэбб” достиг пункта назначения в орбитальной позиции стабильности между Землей и Солнцем (точка Лагранжа).

Самый мощный телескоп

Разработка телескопа началась еще в 1996 году. Изначально планировалось, что его запустят в 2007 году, но миссия столкнулась с рядом переносов и отсрочек. Из-за этого увеличился бюджет проекта, на данный момент он оценивается в 9,7 миллиарда долларов, 861 миллион из которых будет направлен на его поддержку в течение первых пяти лет после запуска.
“Джеймс Уэбб” будет заниматься изучением галактик ранней Вселенной, исследованием образования новых звезд и наблюдением за планетами Солнечной системы.

Запуск телескопа несколько раз переносили и в прошлом году. Так, планировалось, что его запустят 18 декабря, затем старт перенесли на 22 декабря, а впоследствии — на 24 декабря. Запуск состоялся 25 декабря.

Напомним

Ранее сообщалось, что космический инфракрасный телескоп “Джеймс Уэбб” успешно развернул главное зеркало и зафиксировал положение его сегментов.

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