Телескоп “Джеймс Вебб” досяг пункту призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Телескоп “Джеймс Вебб” прибув на своє гравітаційне місце на орбіті навколо Сонця, майже на відстані мільйона миль від Землі. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Телескоп “Джеймс Вебб” досяг пункту призначення в позиції орбітальної стабільності між Землею і Сонцем (точка Лагранжа).
Найпотужніший телескоп
Розробка телескопа розпочалася ще 1996 року. Спочатку планувалося, що його запустять у 2007 році, але місія зіткнулася з низкою перенесень та відстрочок. Через це збільшився бюджет проекту, на даний момент він оцінюється в 9,7 мільярда доларів, 861 мільйон з яких буде направлений на його підтримку протягом перших п’яти років після запуску.
“Джеймс Вебб” займатиметься вивченням галактик раннього Всесвіту, дослідженням освіти нових зірок та спостереженням за планетами Сонячної системи.
Запуск телескопа кілька разів переносили і минулого року. Так, планувалося, що його запустять 18 грудня, потім старт перенесли на 22 грудня, а згодом — на 24 грудня. Запуск відбувся 25 грудня.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що космічний інфрачервоний телескоп “Джеймс Вебб” успішно розгорнув головне дзеркало і зафіксував положення його сегментів.