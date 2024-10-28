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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Telegram стал главным источником информации для украинцев: что с дезинформацией?

Telegram стал главным источником информации для украинцев: что с дезинформацией?

Киев  •  УНН

11:18 • 2172 просмотра

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Согласно опросу, 47% украинцев получают новости через Telegram. Соцсети и мессенджеры признаны основными источниками фейков.

Почти половина украинцев получают информацию через Telegram, при этом 89% опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН

Детали 

Согласно опросу,  Telegram является самым популярным источником информации для 47% респондентов, далее следуют YouTube (26%), "Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых и официальные государственные источники (оба - по 19%). 

Другие источники включают телевизионные каналы, которые не являются частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%) и международные СМИ (14%).   

Социальные сети, как показал опрос, считаются основным источником дезинформации (53%), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%). 

89% опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% - скорее серьезной. И только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.  

Справочно 

Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера, выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь). Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.   

Напомним

В Верховной Раде запретили использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ввел ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Для анализа медиа в Telegram создается отдельный сегмент сети, отделенный от внутренней сети Нацсовета.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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