Telegram стал главным источником информации для украинцев: что с дезинформацией?
Киев • УНН
Согласно опросу, 47% украинцев получают новости через Telegram. Соцсети и мессенджеры признаны основными источниками фейков.
Почти половина украинцев получают информацию через Telegram, при этом 89% опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
Детали
Согласно опросу, Telegram является самым популярным источником информации для 47% респондентов, далее следуют YouTube (26%), "Единый марафон новостей" (21%), а также рассказы очевидцев событий/знакомых и официальные государственные источники (оба - по 19%).
Другие источники включают телевизионные каналы, которые не являются частью "Единого марафона новостей" (16%), украинские онлайн-медиа (15%) и международные СМИ (14%).
Социальные сети, как показал опрос, считаются основным источником дезинформации (53%), за ними следуют мессенджеры (в том числе и Telegram) (35%) и телевидение (32%).
89% опрошенных считают дезинформацию серьезной проблемой, среди которых 56% считают ее очень серьезной, а 33% - скорее серьезной. И только 10% не считают проблему дезинформации и фейков серьезной.
Справочно
Опрос проводился с 24 по 29 сентября 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера, выборка составила 2000 респондентов, представляющих взрослое население Украины (за исключением временно оккупированных территорий и территорий, на которых отсутствует украинская мобильная связь). Погрешность составляет 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.
Напомним
В Верховной Раде запретили использование Telegram на служебных устройствах в соответствии с решением Национального координационного центра кибербезопасности СНБО Украины.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ввел ограничения на использование Telegram на служебных устройствах. Для анализа медиа в Telegram создается отдельный сегмент сети, отделенный от внутренней сети Нацсовета.