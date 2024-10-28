Telegram став головним джерелом інформації для українців: що з дезінформацією?
Київ • УНН
Згідно з опитуванням, 47% українців отримують новини через Telegram. Соцмережі та месенджери визнані основними джерелами фейків.
Майже половина українців отримують інформацію через Telegram, при цьому 89% опитаних вважають дезінформацію серйозною проблемою. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.
Деталі
Згідно з опитуванням, Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації для 47% респондентів, далі йдуть YouTube (26%), "Єдиний марафон новин" (21%), а також розповідей очевидців подій/знайомих та офіційні державні джерела (обидва - по 19%).
Інші джерела включають телевізійні канали, які не є частиною "Єдиного марафону новин" (16%), українські онлайн-медіа (15%) та міжнародні ЗМІ (14%).
Соціальні мережі, як показало опитування, вважаються основним джерелом дезінформації (53%), за ними йдуть месенджери (зокрема і Telegram) (35%) і телебачення (32%).
89% опитаних вважають дезінформацію серйозною проблемою, серед яких 56% вважають її дуже серйозною, а 33% - скоріше серйозною. І лише 10% не вважають проблему дезінформації та фейків серйозною.
Довідково
Опитування проводилося з 24 по 29 вересня 2024 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, вибірка склала 2000 респондентів, що представляють доросле населення України (за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких відсутній український мобільний зв'язок). Похибка становить 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.
Нагадаємо
У Верховній Раді заборонили використання Telegram на службових пристроях відповідно до рішення Національного координаційного центру кібербезпеки РНБО України.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ввела обмеження на використання Telegram на службових пристроях. Для аналізу медіа в Telegram створюється окремий сегмент мережі, відокремлений від внутрішньої мережі Нацради.