Телефонные мошенники предстанут перед судом в Тернопольской области

"Прокуратурой Тернопольской области направлено в суд уголовное производство по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) в отношении организованной группы лиц, которые завладели средствами 50 потерпевших на сумму более 4 млн грн", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в течение 2015-2016 годов группа мошенников, используя похищенные базы фармацевтических фирм, звонила их клиентам с предложением возместить средства за якобы доставлены некачественные медицинские товары и выманивала у людей деньги в качестве компенсации за свои услуги.

Согласно разработанному плану и распределенным функциям, одна часть участников группы осуществляла телефонные звонки со специально оборудованных офисов в г. Киеве. Мошенники, под вымышленными фамилиями сообщали гражданам заведомо ложную информацию о несуществующих услугах, побуждая их к дальнейшему перевода средств на лиц, контролируемых участниками группы, или на счета, открытые злоумышленниками в разных банках.

Другая часть группы подыскивала лиц для открытия счетов в финансовых учреждениях, а также аккумулировала денежные средства, поступившие от потерпевших и передавала их организаторам для дальнейшего использования в преступной деятельности и распределения между другими участниками.

В соответствии с планом организаторов группы, телефонные звонки мошенники осуществляли преимущественно к лицам пожилого возраста, малоосведомленных с полномочиями и работой государственных контролирующих органов.

Сеть обманщиков действовала по всей Украине. Среди пострадавших, которые первыми обратились в милицию с заявлениями о мошенничестве, были пенсионерки из Тернопольской области.

Как сообщал УНН 21 марта, группа мошенников из Тернопольской области выманила у пенсионеров более 4 млн грн.