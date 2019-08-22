Открытие столичного фуникулера отложили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 cерпня. УНН. Продлен ежегодный технический осмотр киевского фуникулера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, фуникулер должен был быть закрыт из-за ежегодного технического осмотра до 23 августа.
Напомним, в мае 2019 года столичному фуникулеру исполнилось 114 лет.