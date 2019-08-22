Відкриття столичного фунікулера відтермінували
Київ • УНН
КИЇВ. 22 cерпня. УНН. Продовжено щорічний технічний огляд київського фунікулера. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Після випробувального навантаження витяжка тросу перевищила допустиму норму. Згідно з експертною оцінкою фахівців, це питання потребує додаткової уваги та часу на корекцію. Про день завершення регламентних робіт підприємство повідомить додатково", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, наприкінці липня столичний фунікулер зачинили на щорічний технічний огляд до 23 серпня.
Нагадаємо, у травні 2019 року столичному фунікулеру виповнилося 114 років.