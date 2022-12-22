Тайвань поднял боевые самолеты в ответ на действия китайских ВВС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Тайвань поднял боевые самолеты, чтобы предупредить 39 китайских самолетов, вошедших в его юго-восточную зону ПВО. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
По данным министерства обороны Тайваня, авиационная группа Китая включала 21 истребитель, четыре бомбардировщика H-6, противолодочные самолеты, самолеты-заправщики и самолеты раннего предупреждения.
Согласно карте, предоставленной министерством, многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова. Три корабля ВМС Китая также были обнаружены вблизи Тайваня, сообщили в министерстве.
Отмечается, что Тайвань направил неизвестные боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом.
Китай, считающий Тайвань своим владением, в последние годы усилил давление на самоуправляющийся остров, чтобы тот признал правление Пекина. Правительство Тайваня отвергает претензии Китая и заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.
Дополнение
Американские военные должны быть готовы отреагировать на потенциальное вторжение на Тайвань уже в этом году, заявил старший адмирал, командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей, сигнализируя о повышенной тревоге по поводу намерений Пекина.