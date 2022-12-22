Тайвань підняв бойові літаки у відповідь на дії китайських ВПС

Деталі



За даними міністерства оборони Тайваню, авіаційна група Китаю включала 21 винищувач, чотири бомбардувальники H-6, протичовнові літаки, літаки-заправники і літаки раннього попередження.

Згідно з картою, наданою міністерством, багато літаків пролетіли над водним шляхом, відомим як канал Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню, повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Тайвань надіслав невідомі бойові літаки, щоб попередити китайські літаки, тоді як ракетні системи стежили за їхнім польотом.

Китай, який вважає Тайвань своїм володінням, останніми роками посилив тиск на самоврядний острів, щоб той визнав правління Пекіна. Уряд Тайваню відкидає претензії Китаю і заявляє, що хоче миру, але буде захищатися в разі нападу.

Доповнення

Американські військові мають бути готові відреагувати на потенційне вторгнення на Тайвань вже цього року, заявив старший адмірал, командувач військово-морськими операціями США Майкл Гілдей, сигналізуючи про підвищену тривогу щодо намірів Пекіна.