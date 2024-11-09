Тарас Чмут: армия нуждается в доукомплектовании 500 тысячами военнослужащих
Киев • УНН
Украинской армии необходимо 500 тысяч новых военнослужащих для надлежащего укомплектования подразделений. Текущая укомплектованность пехотных рот составляет всего 15-25 человек.
Украинская армия нуждается в 500 тысячах новых военнослужащих для доукомплектования. Об этом сообщает глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, передает УНН.
Детали
Чмут отметил, что на данный момент уровень комплектования военных подразделений значительно ниже необходимого, особенно в пехотных подразделениях. По его словам, хотя на бумагах численность бригад может выглядеть большей, на самом деле укомплектованность, в частности в ротах пехоты, часто не превышает 15-25 человек, что существенно снижает боеспособность подразделений.
По мнению Чмута, заявления о необходимости мобилизации 160 тысяч человек не соответствуют реальности, ведь даже эти цифры не обеспечат надлежащую обороноспособность страны. Для эффективного сдерживания агрессора и укрепления обороны, по его словам, нужно значительно больше - около 500 тысяч новых призывников.
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