Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации
Киев • УНН
Президент Украины подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Действие законов продлится с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
«06.11.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщениях о состоянии прохождения обоих документов.
Первым, согласно пояснительной записке, предлагается «продлить с 05 часов 30 минут 10 ноября 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине».
Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что «срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 10 ноября 2024 года на 90 суток».
Таким образом, продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней будет с 10 ноября 2024 года до, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 7 февраля 2025 года.
«Это был 13-й раз когда подписан закон о военном положении», - отметил в соцсетях Железняк.
Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию28 октября 2024, 09:00 • 15130 просмотров