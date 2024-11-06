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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

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08:36 • 967 просмотра

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Президент Украины подписал законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Действие законов продлится с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №12151 и №12152 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

«06.11.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщениях о состоянии прохождения обоих документов.

Первым, согласно пояснительной записке, предлагается «продлить с 05 часов 30 минут 10 ноября 2024 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине».

Второй, согласно пояснительной записке, предусматривает, что «срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 10 ноября 2024 года на 90 суток».

Таким образом, продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней будет с 10 ноября 2024 года до, как сообщил нардеп Ярослав Железняк, 7 февраля 2025 года.

«Это был 13-й раз когда подписан закон о военном положении», - отметил в соцсетях Железняк.

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию28 октября 2024, 09:00 • 15130 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина