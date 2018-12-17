Тарантино отбился от грабителей в своем доме
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Американский кинорежиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино прогнал двух грабителей, которые ночью проникли в его дом. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в полиции, передает УНН.
По данным издания, грабители проникли в жилище режиссера в Лос-Анджелесе в воскресенье, 16 декабря. Источники в полиции уточняют, что двое мужчин влезли в дом Тарантино через заднее окно. Отмечается, что режиссер услышал грабителей, нашел их и “сопротивлялся”.
Добавляется, что грабители все же “сбежали” из его дома. При этом злоумышленникам удалось украсть ювелирные изделия и другую собственность.
Ранее, 29 ноября, американский режиссер Квентин Тарантино, который приобрел всемирную славу после выхода картин “Криминальное чтиво” и “Убить Билла”, впервые женился.