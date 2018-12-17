Тарантіно відбився від грабіжників у своєму будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Американський кінорежисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно прогнав двох грабіжників, які вночі проникли до його будинку. Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на джерела в поліції, інформує УНН.
За даними видання, грабіжники проникли в житло режисера в Лос-Анджелесі у неділю, 16 грудня. Джерела в поліції уточнюють, що двоє чоловіків влізли в будинок Тарантіно через заднє вікно. Відзначається, що режисер почув грабіжників, знайшов їх і «чинив опір».
Додається, що грабіжники все ж «втекли» з його будинку. При цьому зловмисникам вдалося вкрасти ювелірні вироби та іншу власність.
Раніше, 29 листопада, американський режисер Квентін Тарантіно, який зажив всесвітньої слави після виходу картин “Кримінальне чтиво” та “Убити Білла”, вперше одружився.