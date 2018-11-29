Режисер Тарантіно вперше одружився
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Американський кінорежисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно, який зажив всесвітньої слави після виходу картин “Кримінальне чтиво” та “Убити Білла”, вперше у житті одружився. Його обраницею стала ізраїльська співачка і модель Даніела Пік. Про це повідомляє із посиланням на журнал People агентство УНН.
“Весільна церемонія відбулася у Лос-Анджелесі 28 листопада”, — йдеться у повідомленні.
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Режисер Квентін Тарантіно одружився на своїй подрузі, ізраїльській співачці і моделі Даніеллі Пік у Лос-Анджелесі.
Для церемонії пара вибрала класичне вбрання: 35-річна наречена вдягла білу сукню та тіару, а 55-річний наречений — костюм-двійку і краватку. На весіллі були присутні тільки найближче коло рідних і друзів. Для 55-річного режисера і 35-річної моделі цей шлюб став першим.
Молодята зробили клятви вірності один одному і пізніше відсвяткують весілля у ширшому колі друзів і рідних.
Тарантіно і Пік познайомилися у 2009 році, у 2016 почали зустрічатися, а в 2017 — заручилися. Заручини пара організувала у вересні 2017 року у Нью-Йорку, і тоді навколо Тарантіно і Пік зібралися всі зірки фільму “Кримінальне чтиво” — від Брюса Вілліса до Уми Турман.
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За кілька днів до весілля Тарантіно завершив зйомки свого нового фільму — “Одного разу в Голлівуді” з Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі, прем’єру якого заплановано на 26 липня 2019 року.
Нагадаємо, днями Київ відзначав світлу подію. 27 листопада вихідцю з родини інженерів, які спроектували одноіменний столичний міст через Дніпро, академіку України Борису Євгеновичу Патону виповнилось 100 років.