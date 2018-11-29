Режисер Тарантіно вперше одружився

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Американський кінорежисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно, який зажив всесвітньої слави після виходу картин “Кримінальне чтиво” та “Убити Білла”, вперше у житті одружився. Його обраницею стала ізраїльська співачка і модель Даніела Пік. Про це повідомляє із посиланням на журнал People агентство УНН.