Режиссер Тарантино впервые женился

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101490 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 107282 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 143123 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 139712 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133987 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127186 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 167158 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118004 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Режиссер Тарантино впервые женился

Режиссер Тарантино впервые женился

Киев  •  УНН

 • 14976 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Американский кинорежиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, который приобрел всемирную славу после выхода картин “Криминальное чтиво” и “Убить Билла”, впервые в жизни женился. Его избранницей стала израильская певица и модель Даниэла Пик. Об этом сообщает со ссылкой на журнал People агентство УНН.

“Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе 28 ноября”, — говорится в сообщении.

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Режиссер Квентин Тарантино женился на своей подруге, израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе.

Для церемонии пара выбрала классический наряд: 35-летняя невеста надела белое платье и тиару, а 55-летний жених — костюм-двойку и галстук. На свадьбе присутствовали только ближний круг родных и друзей. Для 55-летнего режиссера и 35-летней модели этот брак стал первым.

Молодожены сделали клятвы верности друг другу и позже сыграют свадьбу в широком кругу друзей и родных.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, в 2016 году начали встречаться, а в 2017 — обручились. Помолвку пара организовала в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, и тогда вокруг Тарантино и Пик собрались все звезды фильма “Криминальное чтиво” — от Брюса Уиллиса до Умы Турман.

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За несколько дней до свадьбы Тарантино завершил съемки своего нового фильма — “Однажды в Голливуде” с Леонардо Ди Каприо и Робби, премьера которого намечена на 26 июля 2019 года.

Напомним, на днях Киев отмечал светлое событие. 27 ноября выходцу из семьи инженеров, спроектировали одноименный столичный мост через Днепр, академику Украины Борису Евгеньевичу Патону исполнилось 100 лет.

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