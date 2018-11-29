Режиссер Тарантино впервые женился
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Американский кинорежиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино, который приобрел всемирную славу после выхода картин “Криминальное чтиво” и “Убить Билла”, впервые в жизни женился. Его избранницей стала израильская певица и модель Даниэла Пик. Об этом сообщает со ссылкой на журнал People агентство УНН.
“Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе 28 ноября”, — говорится в сообщении.
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Режиссер Квентин Тарантино женился на своей подруге, израильской певице и модели Даниэлле Пик в Лос-Анджелесе.
Для церемонии пара выбрала классический наряд: 35-летняя невеста надела белое платье и тиару, а 55-летний жених — костюм-двойку и галстук. На свадьбе присутствовали только ближний круг родных и друзей. Для 55-летнего режиссера и 35-летней модели этот брак стал первым.
Молодожены сделали клятвы верности друг другу и позже сыграют свадьбу в широком кругу друзей и родных.
Тарантино и Пик познакомились в 2009 году, в 2016 году начали встречаться, а в 2017 — обручились. Помолвку пара организовала в сентябре 2017 года в Нью-Йорке, и тогда вокруг Тарантино и Пик собрались все звезды фильма “Криминальное чтиво” — от Брюса Уиллиса до Умы Турман.
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За несколько дней до свадьбы Тарантино завершил съемки своего нового фильма — “Однажды в Голливуде” с Леонардо Ди Каприо и Робби, премьера которого намечена на 26 июля 2019 года.
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