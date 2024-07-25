У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 млн литров мазута. Танкер, который перевозил 1,4 млн литров мазута, затонул в четверг неподалеку от столицы Филиппин, Манилы. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

16 членов экипажа танкера MT Terra Nova, который ходит под флагом Филиппин, были спасены, один человек остается пропавшим без вести, сообщил министр транспорта Хайме Баутиста.

По его словам, произошла утечка топлива, но сильный ветер и высокие волны мешали начать ликвидацию последствий. Пятно растянулось на несколько километров, пишет AFP.

«Мы работаем на опережение времени и постараемся сделать все возможное, чтобы немедленно локализовать ее и остановить утечку топлива», - заявил на брифинге представитель береговой охраны Филиппин Армандо Балило.

Он предупредил, что если весь мазут из танкера вытечет, это станет крупнейшим разливом в истории Филиппин.

«Существует большая опасность того, что Манила пострадает, даже береговая линия Манилы, если произойдет утечка топлива, потому что оно находится в пределах Манильской бухты», - сказал Балило.

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