Талибы захватили управление полиции в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Исламистская организация "Талибан" после двух дней боев захватила в субботу управление полиции города Кала-э-Зал на севере Афганистана близ Кундуза, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Представитель правоохранительных органов подтвердил эту информацию, однако отметил, что силовики продолжают борьбу с талибами. О точном количестве жертв с обеих сторон сразу не было известно.
"Подкрепление уже в пути, врага атакуют афганские силы безопасности как на земле, так и с воздуха. Скоро наши силы вернут контроль над утраченными территориями", - отметил представитель полиции.
Представитель "Талибана" обнародовал обращение, где подтвердил захват Кала-э-Зала. Радикалы уже не раз пытались захватить город Кундуз, дважды им удавалось ненадолго брать под контроль столицу провинции.
Немецкая канцлер Ангела Меркель на фоне этого сообщения отметила, что еще рано говорить о выводе иностранных войск - в частности контингента НАТО и около двух тысяч солдат Бундесвера - из Афганистана.
"События, которые мы переживаем, показывают, что наше присутствие, наша поддержка по консультированию и тренировке и ныне там нужна", - заявила А.Меркель.
Напомним, "Талибан" объявил о начале военного наступления в Афганистане.