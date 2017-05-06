Таліби захопили управління поліції в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Ісламістська організація "Талібан" після двох днів боїв захопила в суботу управління поліції міста Кала-е-Зал на півночі Афганістану поблизу Кундуза, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Речник правоохоронців підтвердив цю інформацію, проте зазначив, що силовики продовжують боротьбу з талібами. Про точну кількість жертв з обох сторін відразу не було відомо.
"Підкріплення уже на шляху, ворога атакують афганські сили безпеки як на землі, так і з повітря. Скоро наші сили повернуть контроль над втраченими територіями", - зазначив представник поліції.
Речник "Талібану" оприлюднив звернення, де підтвердив захоплення Кала-е-Зала. Радикали вже не раз намагалися захопити місто Кундуз, двічі їм вдавалося ненадовго брати під контроль столицю провінцію.
Німецька канцлер Ангела Меркель на тлі цього повідомлення зазначила, що ще зарано говорити про виведення іноземних військ - зокрема контингенту НАТО та близько двох тисяч солдатів Бундесверу - з Афганістану.
"Події, які ми переживаємо, показують, що наша присутність, наша підтримка щодо консультування та тренування і досі там потрібна", - заявила А.Меркель.
Нагадаємо, "Талібан" оголосив про початок воєнного наступу в Афганістані.