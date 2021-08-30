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Талибы отвергли предложение создания безопасной зоны в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 19313 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Представитель талибов Сухайл Шахин ответил на Эммануэлю Макрона, что создание в Афганистане безопасной зоны “не является обязательным”. Об этом пишет France Inter, передает УНН.

Детали

Талибы ответили на просьбу Эммануэля Макрона создать “безопасную зону” в Кабуле, чтобы позволить продолжение гуманитарных операций.

Цитата

“Это не обязательно. Афганистан является независимой страной. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании? ” - спрашивает представитель “Талибана”.

По отчету экспертов ООН, которые гарантируют, что у талибов есть списки оппонентов, которых они хотели бы выследить, представитель талибов отрицает существование черных списков.

Напомним

Франция, Великобритания и Германия работают над предложением Организации Объединенных Наций, направленной на создание безопасной зоны в Кабуле, чтобы позволить безопасный проход людям, которые пытаются покинуть Афганистан.

Соответствии с совместным заявлением Великобритании, США и других стран, включая Францию, “Талибан” позволит выехать из Афганистана всем иностранным гражданам и гражданам Афганистана, которые имеют разрешение на выезд из другой страны.

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