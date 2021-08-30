Таліби відхилили пропозицію створення безпечної зони в Афганістані

Деталі

Таліби відповіли на прохання Еммануеля Макрона створити “безпечну зону” в Кабулі, щоб дозволити продовження гуманітарних операцій.

Цитата

“Це не обов’язково. Афганістан є незалежною країною. Чи можна створити таку зону у Франції чи у Великобританії?” — запитує представник “Талібану”.

Щодо звіту експертів ООН, які гарантують, що у талібів є списки опонентів, яких вони хотіли б вистежити, представник талібів заперечує існування чорних списків.

Нагадаємо

Франція, Велика Британія та Німеччина працюють над пропозицією Організації Об’єднаних Націй, спрямованою на створення безпечної зони в Кабулі, щоб дозволити безпечний прохід людям, які намагаються покинути Афганістан.

Відповідно до спільної заяви Великобританії, Сполучених Штатів та інших країн, включаючи Францію, “Талібан” дозволить виїхати з Афганістану всім іноземним громадянам та громадянам Афганістану, які мають дозвіл на виїзд з іншої країни.