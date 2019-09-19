Талибы взорвали автомобиль на юге Афганистана, погибли 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В результате взрыва бомбы в автомобиле на юге Афганистана погибли по меньшей мере 20 человек и были ранены 95 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, нападение совершили талибы.
Талибы, которые почти ежедневно совершали нападения после провала мирных переговоров с Соединенными Штатами в начале этого месяца, заявили, что целью было здание правительственного разведывательного управления в Калате, столице провинции Забуль.
Высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью боевиков была учебная база директората национальной безопасности, но машина с взрывчаткой была припаркована возле ворот больницы неподалеку.
Напомним, СБ ООН продлил мандат миссии в Афганистане.