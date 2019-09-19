Талибы взорвали автомобиль на юге Афганистана, погибли 20 человек

Как сообщается, нападение совершили талибы.

Талибы, которые почти ежедневно совершали нападения после провала мирных переговоров с Соединенными Штатами в начале этого месяца, заявили, что целью было здание правительственного разведывательного управления в Калате, столице провинции Забуль.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны в Кабуле сказал, что целью боевиков была учебная база директората национальной безопасности, но машина с взрывчаткой была припаркована возле ворот больницы неподалеку.

Напомним, СБ ООН продлил мандат миссии в Афганистане.