Таліби підірвали автомобіль на півдні Афганістану, загинули 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У результаті вибуху бомби в автомобілі на півдні Афганістану загинуло щонайменше 20 осіб і було поранено 95 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, напад здійснили таліби.
Таліби, які майже щодня здійснювали напади після провалу мирних переговорів зі Сполученими Штатами на початку цього місяця, заявили, що метою було будівлю урядового розвідувального управління в Калаті, столиці провінції Забуль.
Високопоставлений чиновник міністерства оборони в Кабулі сказав, що метою бойовиків була навчальна база директорату національної безпеки, але машина з вибухівкою була припаркована біля воріт лікарні неподалік.
Нагадаємо, РБ ООН продовжила мандат місії в Афганістані.