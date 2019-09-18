Рада Безпеки ООН продовжила мандат місії в Афганістані

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Рада Безпеки ООН 17 вересня одноголосно схвалила продовження політичної місії ООН в Афганістані, в останній момент зумівши подолати опір Китаю, який погрожував заблокувати резолюцію, якщо в тексті не буде згадки про інфраструктурний проект “Один пояс — один шлях”. Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію “Радіо Свобода” та “Голос Америки”.