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Трамп скасував зустріч з президентом Афганістану та лідерами талібів

Трамп скасував зустріч з президентом Афганістану та лідерами талібів

Київ • УНН

 • 8937 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Американський президент Дональд Трамп скасував заплановані на 8 вересня зустрічі з лідерами талібів і президентом Афганістану Ашрафом Гані, а також відмовився від участі в переговорах щодо мирного врегулювання в республіці після теракту в Кабулі, в результаті якого загинули 12 осіб. Відповідне повідомлення американський лідер розмістив в суботу в Twitter, передає УНН.

“Потай практично від усіх ключові лідери талібів і окремо (від них) президент Афганістану збиралися зустрітися зі мною в (заміській резиденції президента США) Кемп-Девіді в неділю. Вони прибули до Сполучених Штатів сьогодні ввечері. На жаль, з метою створення помилкових важелів тиску вони (таліби) зізналися в проведенні атаки в Кабулі, в результаті якої загинув один з наших великих солдат і ще 11 чоловік. Я відразу ж скасував зустріч і відмовився від мирних переговорів (між сторонами, в яких брали участь США)”, — написав Трамп.

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Нагадаємо, раніше президент США вирішив скасувати свій візит до Данії, який планувався у вересні. Трамп пояснив своє рішення тим, що влада Данії не зацікавлена обговорювати продаж США найбільшого острова — Гренландії.

А після цього, на тлі зростаючої загрози від урагану “Доріан” на території поблизу США, Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі, який планувався на перші числа вересня.

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