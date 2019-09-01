Зеленський назвав основні питання, які хотів би обговорити на зустрічі з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Питання економічної співпраці України і США є першочерговим завданням української влади. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке транслював канал "1+1", передає УНН.
За словами глави держави, США – стратегічний партнер України в економіці, енергетиці, безпеці енергетичного сектору, незалежності, ОПК. Тому на зустрічі Зеленського і Дональда Трампа український лідер має намір домовитися про низку пунктів, що підтримає Україну.
"З президентом треба зустрітись, познайомитись, подивитись в очі, сказати, що їх цікавить в країні, ми скажемо – що нам потрібно від них. Ми не будемо стояти з протягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну, нам потрібні більш дешеві гроші. Я розумію, що немає довіри до правоохоронної системи, але будемо над цим працювати. Ми повинні бути сильною, незалежною країною і пишатись нею. І їхати просто сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" - ні, ми нормальна країна, у нас просто іде війна, ми сильна країна, і у нас дуже гарні люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати", - вважає Володимир Зеленський.
Президент заявив, що США підтримують Україну. "Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення припинення війни, очікуємо на їхню підтримку, але вони відверто підтримують", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, віце-президент США Майкл Пенс має намір в неділю, 1 вересня, провести у Варшаві двосторонню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Президент США Дональд Трамп повинен був відвідати Польщу з 1 по 2 вересня. Попри це, американський лідер скасував запланований візит в республіку через наближення на Сполучені Штати урагану. Під час цього візиту, американський президент мав зустрітись з Володимиром Зеленським.